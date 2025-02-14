高雄關小港碼頭查獲1250箱私菸 市價逾4300萬元

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（中央社記者洪學廣高雄14日電）財政部關務署高雄關6日發現碼頭內1只預定轉口至愛爾蘭的40呎貨櫃相當可疑，開櫃發現1250箱未申報香菸，市價逾新台幣4300萬元，依違反海關緝私條例及菸酒管理法查扣。

高雄關今天指出，2月6日春節年假剛結束在高雄小港S3碼頭發現1只自越南起運，預定轉口至愛爾蘭的40呎轉口櫃具高度風險，經檢查開櫃發現近滿櫃未申報香菸，數量共1250箱，62萬5000包，市價逾新台幣4300萬元。當場依違反海關緝私條例及菸酒管理法查扣。

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高雄關表示，市售菸品因菸品健康福利捐及菸酒稅等因素，使價格居高不下，誘使私梟為謀暴利鋌而走險；且走私菸品品質難以掌控，對國民健康造成極大隱憂。

高雄關強調，海關肩負邊境管制與查緝走私的重任，且私菸查緝向來為查緝重點，為確保國家稅課及國人身體健康，除加強查緝行動防堵未稅菸品進入國境外，更呼籲民眾勇於檢舉，免費檢舉走私專線0800-711117。（編輯：孫承武）1140214