屏東南州地區農會選舉涉賄 屏檢帶回多人5人交保

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（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）基層農會選舉明天登場，屏檢偵辦南州地區農會有3名候選人，分別以每票新台幣2000元涉嫌賄選，帶回多人訊問，共有5人分別以1萬5000元至10萬元不等交保。

屏檢今天發布新聞稿指出，偵辦南州地區農會賄選案，以每票2000元向選民行賄，專案小組昨天持屏東地方法院核發搜索票執行搜索，傳喚潘姓候選人、其李姓配偶及潘姓樁腳等人釐清案情，有6名選民共計繳回賄款1萬1000元。

檢察官訊問後，認為潘姓候選人、其李姓配偶及潘姓樁腳，涉嫌向選區有投票權人交付現金，違反農會法對有選舉權人交付財物罪嫌重大，且有事實足認有勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見，昨晚經屏東地院裁定潘姓候選人交保5萬元、其李姓配偶交保1萬5000元及潘姓樁腳交保3萬元。

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專案小組日前也接獲同為南州地區農會的會員代表周姓候選人、曾姓候選人，為求順利當選，涉嫌以現金為對價，昨天前往搜索，傳喚2名候選人及相關人員說明，有2名選民繳回4000元賄款，同時查扣曾姓候選人供行賄用9萬元。

經檢察訊問後，認為2人涉犯農會法對有選舉權人交付財物罪嫌，犯罪嫌疑重大，其中曾姓候選人認為無羈押必要，以10萬元交保；認周姓候選人有事實足認勾串共犯及證人之虞，向屏東地院聲請羈押禁見，今天下午裁定10萬元交保。（編輯：郭諭儒）1140214