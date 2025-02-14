社運人士陳祺忠街頭遭毆被噴辣椒水 苗栗警逮2嫌

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（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）苗栗縣社運人士陳祺忠日前在住家旁遭2名陌生人噴辣椒水襲擊、木棍毆打，大腿嚴重瘀青，他今天在網路發文並公布傷勢照片。警方表示，已逮捕2名嫌疑人並擴大追查偵辦。

陳祺忠透過臉書（Facebook）發文指出，6日晚間返家途中，在住家附近遭2名陌生人襲擊，其中1人對他噴辣椒水，另1人持木棍毆打他腿部，直到他躲進附近店家後，這2襲擊人士才逃離；他就醫後發現雙腿有瘀傷，右小腿有傷口，目前身體已慢慢康復中。

陳祺忠參與過全台各地多場社會公民運動，近年在苗栗縣內曾任反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會總幹事、反大桃坪棄土場自救會總幹事，也協助不少其他地方自救會。他說，這是協助自救會10多年來第一次遇到襲擊。

他表示，曾參加過318學運，也擔任過一些候選人的政治幕僚，本身工作是阻止不當開發、維護土地正義。事發後，多名警察及家人、鄰居都問他是否得罪誰，但他協助過的自救會及人多不勝數，「可懷疑的對象、案件太多，實在猜不到」。

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對此，苗栗縣警察局竹南分局透過文字說明，事發當天接獲報案後立即派員到場處理，經查被害人因不明原因遭2名男子持棍棒毆打，犯嫌於警方到場前即已離開現場，經過濾監視器掌握身分，當晚通知陳姓、施姓2名涉嫌人到案說明。

警方指出，2名涉嫌施暴的男子說詞避重就輕，警詢後函送苗栗地檢署偵辦，並持續擴大追查是否有其他共犯。（編輯：戴光育）1140214