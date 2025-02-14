疑餵藥案被控誹謗 羅致政、王婉諭獲不起訴確定

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（中央社記者謝幸恩台北14日電）新北市幼兒園疑餵藥案獲不起訴，幼兒園老師認為羅致政、王婉諭、招名威未審先判，提告加重誹謗等罪，北檢處分不起訴。告訴人向高檢署聲請再議，高檢署今天駁回再議確定。

此案起於，民國112年間新北市板橋區某幼兒園傳出疑餵藥與體罰案，多名家長對園長及數名教師提告傷害、妨害未成年人身心健全發育、違反藥事法與毒品危害防制條例等罪，新北地檢署以證據不足處分不起訴。

疑餵藥案不起訴後，幼兒園何姓、王姓老師指控，時任民進黨立委羅致政、時任時代力量立委王婉諭、中原大學副教授招名威分別召開記者會或在臉書（Facebook）貼文質疑餵藥疑案。

另外，王婉諭及兒童權益促進協會創會理事長王薇君在社群媒體上公布教師的姓氏、英文名字、教學班級等資料。

何姓、王姓老師認為羅致政等人的言論損及其名譽，因此到台北地檢署提告羅致政、王婉諭、招名威涉加重誹謗罪，並提告王婉諭涉違反個人資料保護法。

有關加重誹謗部分，台北地檢署偵辦後認為，餵藥疑案涉及幼兒園幼童有無被餵食巴比妥，與公共利益有關，羅致政等人對可受公評的事為適當評論，屬於言論自由，予以不起訴處分。

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至於王婉諭被控違反個資法部分，檢方查出，告訴人的個資是由王薇君公開，並非王婉諭，且縱使是王婉諭提供，其動機在於希望協助受害者家長，與個資法構成要件不符，因此將王婉諭不起訴處分。

告訴人不服，向台灣高等檢察署聲請再議。經高檢署審查後，認同檢察官法律見解，認為告訴人聲請再議無理由，據此駁回再議，羅致政等人獲不起訴確定。（編輯：戴光育）1140214