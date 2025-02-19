苑裡2車碰撞翻落水田 肇事駕駛疑身體不適釀禍

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（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）苗栗縣苗140線苑裡交流道附近今天發生自小客車碰撞意外，1名男子駕車疑身體不適，偏離車道撞上停放路旁轎車，因撞擊力道猛烈，2輛車都翻落田中，肇事駕駛送醫觀察無大礙。

苗栗縣消防局苑裡消防分隊指出，上午7時許接獲通報，苗140線苑裡交流道附近發生車禍事故，疑似有民眾受困，隨即出動救護車與器材破壞車輛共2車4人趕往搶救，抵達事故地點發現1名男性患者已自行脫困，雖無明顯外傷，但胸部疼痛，隨即由救護車送往醫院診治。

附近居民指出，意外發生當時聽到馬路上傳出巨大撞擊聲響，出門查看發現2部車輛都四輪朝天，翻落到路旁水田中，其中肇事的自小客車駕駛自行爬出車外，一度喘不過氣，稱因身體開過刀，開車時忽然感到不舒服，車輛才會失控。

另一輛白色小客車車主到場看到愛車停放路邊無辜被撞，還翻落田中受損，相當傻眼，將向肇事駕駛求償。

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警方初步調查，肇事車輛原本沿苗140線道行駛，在苑裡交流道前突然往右偏移，撞上原本停放在路旁的白色自小客車，因推撞力道強大，2部車輛雙雙翻落水田。

警方指出，肇事駕駛經酒測無酒精反應，至於詳細事故發生原因，仍待進一步調查釐清。（編輯：李錫璋）1140219