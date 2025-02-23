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大批改裝車聚屏東停車場 警獲報取締25件違規

2025/2/23 11:36（2/23 12:01 更新）
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（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）大批改裝車昨晚聚集在屏東民生立體停車場，警方獲報前往並執行攔查，現場開出改裝車體及無照駕駛等25件違規，依道路交通管理處罰條例可處新台幣900元至2萬4000元不等罰鍰。

屏東縣警局屏東分局第5組巡官曾惠淑今天接受媒體聯訪指出，昨晚深夜11時許，接獲報案在屏東民生立體停車場內有大批改裝車輛聚集，調派線上快打20多名警力到場。

現場聚集約40輛車，逐一進行人車盤查，告發違規改裝車體及引擎18件，未繫安全帶6件，無照駕駛1件等共25件違規，並當場告誡所有車輛駕駛及乘客，不得進行競速飆車或其他危險駕駛行為。

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屏東警方表示，違者可依道路交通管理處罰條例開罰。改裝車體及引擎可處新台幣900元以上1800元以下罰鍰、未繫安全帶可處1500元罰鍰、無照駕駛可處6000元以上2萬4000元以下罰鍰。

另外，將進一步調閱停車場監視器畫面，全面掌握參與車輛資訊，並函發車籍地警察機關約制，防止違規行為擴散。（編輯：李淑華）1140223

#屏東縣警局
#道路交通管理處罰條例
#改裝車
大批改裝車22日晚間聚集在屏東民生立體停車場，警方執行攔查，現場開出改裝車體及無照駕駛等25件違規，依道路交通管理處罰條例開罰。（屏東縣政府警察局屏東分局提供）中央社記者李卉婷傳真 114年2月23日
大批改裝車22日晚間聚集在屏東民生立體停車場，警方執行攔查，現場開出改裝車體及無照駕駛等25件違規，依道路交通管理處罰條例開罰。（屏東縣政府警察局屏東分局提供）中央社記者李卉婷傳真 114年2月23日
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