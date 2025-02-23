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法鬥犬遭餵除蟲劑一度垂危送醫 宜蘭警函送犯嫌

2025/2/23 16:21（2/23 16:58 更新）
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吳姓男子到友人家過夜，涉嫌將除蟲劑倒在地上，餵食法國鬥牛犬「豆豆」，飼主將「豆豆」送醫時，「豆豆」吐血塊、拉血水，已奄奄一息，痛苦地用力呼吸。（讀者許姓男子提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年2月23日
吳姓男子到友人家過夜，涉嫌將除蟲劑倒在地上，餵食法國鬥牛犬「豆豆」，飼主將「豆豆」送醫時，「豆豆」吐血塊、拉血水，已奄奄一息，痛苦地用力呼吸。（讀者許姓男子提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年2月23日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭23日電）吳姓男子到友人家過夜，涉將除蟲劑倒在地上餵食法國鬥牛犬「豆豆」，再看著「豆豆」吐血塊、拉血水不斷掙扎奄奄一息。宜蘭警方詢後，依毀損罪及違反動保法將吳男函送法辦。

許姓飼主今天向中央社記者表示，他16日住在女友位於宜蘭家中，女友的哥哥當天帶吳男回家，當天凌晨4時許，他聞到一股刺鼻味，以為有人燒東西，衝下樓查看，發現吳男坐在沙發看著「豆豆」不斷掙扎，露出令他感到變態的表情。

許男說，他聞到吳男手上有刺鼻味，加上吳男不斷望向地上的除蟲劑，他打開剩下不到半瓶的除蟲劑，一聞發現是「豆豆」身上的味道，地上還有一大灘的除蟲劑。

許男表示，他立即向警方報案，由於擔心吳男跑走，便將吳男帶上車，一起將「豆豆」送至台北的動物醫院急救，當時「豆豆」吐血塊、拉血水，已奄奄一息全身沾滿除蟲劑，痛苦地用力呼吸。

許男說，經急救轉院回宜蘭後，因「豆豆」在動物醫院表現出憂鬱症狀且不願進食，獸醫師評估可先行帶回家照料，「豆豆」現在雖願意進食，但仍有水便及血便，且體內發炎白血球指數持續升高，後續要定期回診施打抗生素。

許男指出，「豆豆」是在專門出售法鬥犬的店家購買，從小養到現在已8年，就像親人一樣，這幾天下來已花費近新台幣8萬元治療「豆豆」。

許男表示，吳男領有輕度身心障礙手冊，吳男一開始辯稱以為是保健品才餵給「豆豆」喝，後來又稱自身是愛狗人士很後悔，不知為何要這麼做，講一堆很無厘頭的話。

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宜蘭縣政府警察局宜蘭分局指出，依規定受理報案後，並通知吳男到案說明，後續全案依違反動物保護法及毀損罪，將吳男函送宜蘭地檢署偵辦。

宜蘭縣動植物防疫所表示，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，若故意傷害動物，而未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，可依違反動物保護法，處1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰。（編輯：戴光育）1140223

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吳姓男子到友人家過夜，涉嫌將除蟲劑倒在地上，餵食法國鬥牛犬「豆豆」（圖），飼主將「豆豆」送醫時，「豆豆」已奄奄一息，幸經急救撿回一命，現在仍需定期回診施打抗生素。（讀者許姓男子提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年2月23日
吳姓男子到友人家過夜，涉嫌將除蟲劑倒在地上，餵食法國鬥牛犬「豆豆」（圖），飼主將「豆豆」送醫時，「豆豆」已奄奄一息，幸經急救撿回一命，現在仍需定期回診施打抗生素。（讀者許姓男子提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年2月23日
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