加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經典賽資格賽台灣推徐翔聖先發戰尼加拉瓜 圖文直播這邊看
首頁 / 社會

中市原住民議員古秀英一家6人疑自撞車禍 9旬父不治

2025/2/23 18:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中市原住民議員古秀英一家6人同坐1車今天疑因自撞發生車禍，其中年約90歲古父當場失去生命跡象、送醫搶救不治，古秀英則雙肩及胸口挫傷，與其餘傷者都送醫救治。

台中市消防局於今天上午9時47分據報和平區東關路三段238號前發生車禍須救護，隨即出動各式消防車3輛、救護車3輛、消防人員13名前往搶救。

消防人員到場發現1輛自小客疑車禍受損，現場包括國民黨市議員古秀英共6人受輕重傷，其中約90歲的古父當場失去生命跡象，由救護車送往東勢農民醫院再轉送中國醫藥大學附設醫院急救，但仍宣告不治。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

坐在右前座的古秀英則是雙肩及胸口挫傷，駕駛江姓男子胸悶無明顯外傷，還有6歲男童右手骨折、7歲女童無明顯外傷、82歲婦人胸悶及左腳撕裂傷，都送台中榮總救治。

警方表示，江姓駕駛酒測沒有酒精反應，疑因自撞發生車禍，確切肇事原因仍待進一步釐清。（編輯：陳仁華）1140223

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：