中市原住民議員古秀英一家6人疑自撞車禍 9旬父不治

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中市原住民議員古秀英一家6人同坐1車今天疑因自撞發生車禍，其中年約90歲古父當場失去生命跡象、送醫搶救不治，古秀英則雙肩及胸口挫傷，與其餘傷者都送醫救治。

台中市消防局於今天上午9時47分據報和平區東關路三段238號前發生車禍須救護，隨即出動各式消防車3輛、救護車3輛、消防人員13名前往搶救。

消防人員到場發現1輛自小客疑車禍受損，現場包括國民黨市議員古秀英共6人受輕重傷，其中約90歲的古父當場失去生命跡象，由救護車送往東勢農民醫院再轉送中國醫藥大學附設醫院急救，但仍宣告不治。

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坐在右前座的古秀英則是雙肩及胸口挫傷，駕駛江姓男子胸悶無明顯外傷，還有6歲男童右手骨折、7歲女童無明顯外傷、82歲婦人胸悶及左腳撕裂傷，都送台中榮總救治。

警方表示，江姓駕駛酒測沒有酒精反應，疑因自撞發生車禍，確切肇事原因仍待進一步釐清。（編輯：陳仁華）1140223