新竹棒球場遭指挖出建築廢棄物 檢方：分案偵辦
2025/2/25 12:13（2/25 13:11 更新）
（中央社記者郭宣彣新竹市25日電）媒體報導，新竹市棒球場外野開挖發現建築廢棄物，涉違反廢棄物清理法等。新竹地檢署今天說，已到場會勘，並分案偵辦。
鏡週刊報導，新竹市立棒球場外野區域挖出大量混凝土石塊，夾雜塑膠製品、廢電線、紅磚等營造廢棄物，其中是否有公務員涉嫌貪瀆，檢調有必要介入釐清。
新竹地檢署透過文字表示，主任檢察官洪松標指揮法務部調查局新竹市調查站，今天會同相關單位進行現場會勘，案件已分案偵辦。
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檢方告訴中央社記者說，此案由專責檢察官指揮調查局及環保單位進行調查、蒐證，以釐清新竹市立棒球場施工過程中，有無違法棄置廢棄物或涉及其他不法行為。
檢方表示，盼外界尊重司法程序，以確保調查順利進行，維護司法公正，還原案件真相。（編輯：李錫璋）1140225
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