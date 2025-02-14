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近7個月要出國5次挨批 邱臣遠：1天當3天拚市政

2025/2/14 21:03
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（中央社記者郭宣彣新竹市14日電）新竹市代理市長邱臣遠將赴新加坡參訪交流，民進黨竹市議員劉彥伶今天說，邱臣遠代理近7個月要出國5次，無心市政。邱臣遠表示，以1天當3天用精神拚市政，讓政策穩健推進中。

新竹市政府發布新聞資料指出，邱臣遠將在18日率市府訪團前往新加坡，依城市治理、青年交流、智慧交通、數位治理、宜居永續等面向展開為期5天的市政考察。

劉彥伶今天接受中央社記者訪問時表示，邱臣遠去年7月26日代理新竹市長後，先以私人行程為由出國1週；去年9月到韓國、接著又去日本；今年1月再前往帛琉；現在又要到新加坡考察，根本無心市政。

她說，以新竹市立棒球場為例，問題至今未改善，球迷想進球場看比賽的渴望再次落空。市府雖舉辦球賽相關轉播活動，但與實際進球場觀看落差大，無法掩蓋施政無能及無心市政的事實。

國民黨新竹市議會黨團發言人吳旭豐接受中央社記者訪問時指出，竹市府考察是依議會通過的預算執行，本就是竹市府應盡的職責，黨團期許在此次考察能帶回實質成效，並有效助於市政推動，用行動破除質疑。

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民眾黨新竹市黨部副主委宋品瑩告訴中央社記者，此次出國考察為既定行程且獲議會通過，況且竹市府至國外考察取經學習，能汲取多元觀點，提升竹市治理助益。

根據新竹市政府資料指出，邱臣遠代理市長後，去年9月期間到韓國考察、再去日本參加旅展並與熊本縣八代市簽署友好城市協議，今年1月前往帛琉參加總統就職典禮，2月18日將前往新家坡考察了解城市建設與數位治理經驗。（編輯：戴光育）1140214

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