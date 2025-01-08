藍質疑新竹棒球場案調查延宕 促公開進度

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（中央社記者范正祥台北8日電）國民黨立法院黨團今天召開記者會，不滿新竹棒球場爭議真相至今遲遲未有調查結果，質疑是否存在調查延宕。黨團提出4訴求，呼籲監察院、廉政署、檢調單位立即啟動全面調查，徹查前新竹市政府相關責任人員，促請廠商盡速改善球場工程，公開調查進度與結果。

世界12強棒球賽台灣隊奪冠，全民瘋棒球，但有球迷抱怨，新竹市棒球場至今仍未啟用，沒球賽可看，盼盡快重啟。國民黨立法院黨團今天召開記者會，黨團書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇、副書記長鄭正鈐出席，新竹市議會國民黨團總召集人陳慶齡、新竹市議會棒球場調查小組召集人吳旭豐、新竹市議員黃美慧與會。

林思銘表示，新竹市立棒球場過去在前市長林智堅任內，涉嫌工程管理失當，導致迄今仍無法正常使用。2年多過去了，應該看到政府各部門和檢調單位，拿出誠意展開調查、究責、善後，還給大新竹地區市民一個國際級的棒球場，讓大新竹區市民重拾對公共建設的信任，呼籲包括檢、調、廉和監察院應對此案查明水落石出，否則新竹市立棒球場重新啟用遙遙無期，到底誰要負責。

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王鴻薇指出，當年新竹棒球場興建預算從新台幣3.5億元，暴增到12億元，如此高價打造的棒球場至今卻無法使用，足足荒廢了2年半，她要求監察院、廉政署、檢調要有積極作為，並呼籲關於廠商向法院請求保全證據部分，請法院盡速做出決議，否則這也是法院的怠惰，影響的不只是新竹市政府，更是大新竹地區乃至於全國熱愛棒球民眾的權益。

鄭正鈐強調，從民國111年8月開始，監察院出手要求新竹市政府，提供相關棒球場興建資料。新竹地檢署、廉政署同時間也展開調查，112年3月廉政署查扣所有新竹市棒球場興建相關資料。他呼籲，政府必須要有積極作為，以免造成民眾對司法的不信任，也阻礙新竹棒球場改善工程的推進，嚴重損害大新竹地區市民的權益。（編輯：張若瑤）1140108