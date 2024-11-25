12強奪冠全民瘋棒球 球迷盼新竹棒球場儘快重啟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市25日電）世界12強棒球賽台灣隊奪冠，全民瘋棒球，但有球迷抱怨，新竹市棒球場至今仍未啟用，不僅讓球迷沒球賽可看，基層缺乏經費也更難培育棒球人才，盼儘快重啟，勿再有政治操作。

民進黨新竹市議員劉康彥說，桃園棒球場也有草皮狀況不佳及積水問題，桃園市政府很快改善完成，但新竹棒球場卻因停職中的市長高虹安等人執意政治操作，導致重啟進度停滯，損失的是民眾權益。

民進黨竹市議員楊玲宜說，竹市棒球場改善仍等新竹地院所裁定公正第三方鑑定報告，市府稱4月份已委託高雄市結構技師公會審查結構安全為不符合，卻未見任何招標程序、花多少錢，也沒公開鑑定報告全文。

楊玲宜指出，中華民國棒球協會每年11月會安排下年度賽事，以新竹棒球場的改善進度來看，明年不可能被排入賽事。

新竹市議會球場監督小組召集人、國民黨新竹市議員吳旭豐表示，近2年已可看出新竹棒球場統包廠商的拖延態度，若做不好、無能力改善，市府應儘快把廠商換掉。

張姓球迷向中央社記者表示，台灣隊奪冠讓很多人開始關注棒球，新竹地區有許多球迷、民間球隊，原本期待球場重啟能有更多賽事，未料卻因政治操作導致新竹棒球發展停滯。

張姓球迷說，如果有球隊進駐，不僅部分門票收入可以支持地方基層棒球，小球員們也有更多機會近距離觀摩職業選手練球，對於培育地方棒球人才有正面幫助，盼儘快重啟球場，勿再有政治操作。

新竹市府工務處表示，目前仍等待鑑定報告完成以符合保全證據解除要件，若解除後則進場移除覆土，就安全性問題先行降載，另也同步進行球場改善工程細部設計審查及後續發包作業。（編輯：李錫璋）1131125