藍委質疑新竹棒球場案調查延宕 竹檢籲尊重司法

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（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）國民黨立法院黨團今天表示，不滿新竹棒球場爭議真相至今遲遲未有調查結果，質疑是否存在調查延宕。新竹地檢署指出，盼外界避免以訛傳訛，尊重司法程序，確保調查順利進行。

世界12強棒球賽台灣隊奪冠，全民瘋棒球，但有球迷抱怨，新竹市棒球場至今仍未啟用，沒球賽可看，盼盡快重啟。

國民黨立法院黨團今天召開記者會，提出4訴求，呼籲監察院、廉政署、檢調單位立即啟動全面調查，徹查前新竹市政府相關責任人員，促請廠商盡速改善球場工程，公開調查進度與結果。

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新竹地檢署今天指出，偵辦新竹市棒球場等案件是經檢察官指揮法務部調查局及廉政署等單位共同偵辦，且過程多次執行搜索、傳喚及拘提相關涉案人員，並調取案件資料進行偵查作為，由於卷證資料龐雜，目前持續仍偵辦中。

檢方表示，等待調查完畢後，將向社會大眾說明案情與調查結果，呼籲外界避免以訛傳訛，尊重司法程序，以確保調查順利進行，還原案件真相。（編輯：戴光育）1140108