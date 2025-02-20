新竹棒球場鑑定報告未達安全程度 市府移除覆土

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（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）新竹市府表示，今天已收到台灣省結構工程技師公會發的新竹棒球場鑑定完成公文，內容指未達「安全程度」，因此通知廠商及相關人員下午進場移除覆土，展開改善作業。

新竹市政府原訂去年4月自行移除新竹棒球場覆土，但球場承包商巨佳營造去年3月間向法院聲請保全證據，要求暫停移除並先進行鑑定。新竹地方法院去年3月底裁定，准許由台灣省結構工程技師公會勘驗並鑑定覆土是否符合結構安全等事項。

根據新竹地院去年8月6日的裁定書指出，竹市府為避免巨佳及台灣省結構工程技師公會一再拖延，導致聲請保全證據期間無法進場移除覆土，因此向新竹地院請求補充裁定，命該公會於去年9月2日前出具鑑定報告。

法官認為，未見台灣省結構工程技師公會有刻意延宕或鑑定流程不符專業之處，且該公會已擇定於8月8日現場會勘，且表明會勘後尚需擇期檢測、取樣等，院方無法源依據可限制鑑定工作天數，駁回竹市府聲請。

竹市府晚間發布新聞稿表示，根據今天收到的台灣省結構技師公會於鑑定報告，指新竹棒球場之地下室頂板在球場目前實際覆土情況下（即以目前覆土深度、一般濕土單位重及平均混凝土情況下），經計算其斷面強度未達混凝土結構設計規範所可確保之「安全程度」。

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市府指出，此鑑定報告完成後，球場範圍保全證據的因素已消失，基於能早日改善完棒球場，市府已通知新竹地方法院此信息，並啟動球場覆土移除工程，將有結構安全疑慮的覆土全數移除，持續推進球場改善進度。

對此，中央社記者致電巨佳營造公司董事長詹朱淮，截稿前無回應。（編輯：方沛清）1140220