收到罷免陳冠廷查詢單 嘉義男驚覺個資遭冒用提告

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（中央社記者姜宜菁嘉義市25日電）嘉義縣民進黨立委陳冠廷罷免連署案達第一階段連署門檻，嘉義縣鄭姓男子收到縣選委會確認查詢單，驚覺個資遭冒用，今天在律師陪同下，到嘉義地檢署按鈴提告。

鄭姓男子今天在律師陳澤嘉陪同下到嘉義地檢署按鈴，控告罷免連署領銜人與備位領銜人涉及偽造文書等罪嫌。

鄭男說，自己從未參與過罷免陳冠廷的提議連署，卻在今年2月收到嘉義縣選舉委員會確認函，才驚覺自己個資被人冒用在罷免連署書上。

鄭男回想，20多年前退伍時，曾受邀加入某黨，有黨證卻未繳過黨費，懷疑個人資料遭冒用，期盼檢方盡速偵辦釐清案情。

陳澤嘉指出，他手上不只鄭男案件，還受理其他相同冒名案，因此懷疑這不只是單一個案，而是可能存在計畫性、規模性及組織性的大量偽造行為，嚴重侵蝕罷免制度公正性。

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陳冠廷透過服務處發文字稿回應，選舉罷免是展現不同聲音，而不是偽造不同聲音，身為立委的他尊重憲法賦予的罷免權及民眾不同聲音，但不能透過偽造手段進行；他呼籲被冒名連署民眾勇敢檢舉提告，保護自身權益，而他也會加倍努力，接受監督，繼續服務嘉義縣民。

嘉義縣選委會表示，相關作業皆依規定辦理中，並將查對結果函送中選會。（編輯：陳仁華）1140225