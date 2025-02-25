八仙塵爆家屬訴請國賠 高院改判觀光署、新北市怠職須賠2100萬元

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（中央社記者劉世怡、黃旭昇、汪淑芬台北25日電）八仙樂園塵爆案罹難者家屬訴請觀光署、新北市政府、消防署國賠，一二審均敗訴。高院更一審今天認定，觀光署及新北巿府怠於職務與塵爆發生有因果關係，應賠7名家屬共2100萬元。

交通部觀光署表示，尊重法院意見，待收到判決書後，再與律師研議後續；新北市政府法制局、觀光旅遊局說，尚未收到判決書，待收到後與律師及相關機關討論後續事宜。

瑞博國際整合行銷有限公司於民國104年6月27日在八仙樂園「快樂大堡礁」舉辦「彩色派對」，發生粉塵爆炸，多人罹難。其中16名父母主張子女因塵爆案罹難，訴請交通部觀光署、新北市政府、消防署負起國賠責任。

一審士林地院判決原告敗訴，其中9名父母上訴，二審由台灣高等法院審理，仍判敗訴；其中7名父母上訴，案經最高法院廢棄發回，由高院更一審審理。

高院更一審今天認定，交通部觀光署、新北市政府有怠於職務行為，與塵爆案有相當因果關係，判決應賠償7名父母精神慰撫金各新台幣300萬元，消防署免賠，全案可上訴。

更一審指出，八仙樂園內的 「快樂大堡礁」設施未取得雜項使用執照，觀光署歷次檢查時明知違建設施開放遊客使用，僅在歷年定期檢查中重複記載 「未取得使用執照之設施請勿對外開放使用」等語，未裁處罰鍰及廢止營業執照等行政處分，也未要求八仙公司改善，長期使違法情形存在。

更一審認為，新北巿政府每半年赴八仙樂園考核，在「觀光遊樂設施安全」項目，僅重複記載「現場勘查禁止使用標誌尚稱明顯」、「水上遊樂設施尚未開放使用」等語，均未落實督導八仙公司缺失，任由「快樂大堡礁」違法設施繼續存在。

更一審指出，「快樂大堡礁」沒有使用執照，還擅自建造，其坐落的土地依法僅得農用，新北市政府城鄉發展局人員未依都市計畫法規定對八仙公司處以罰鍰並勒令拆除，工務局人員也未依建築法規定對八仙公司處以罰鍰並勒令停止使用，直到八仙公司於104年6月間違法將包括「快樂大堡礁」等在內的區域分割出租給瑞博公司辦派對活動。

更一審認為，「快樂大堡礁」違建設施呈現低窪盆狀地形，深度達170公分，因派對而從上方舞台往舞池噴灑色粉，使舞台前方至舞池區充滿粉塵雲，色粉遇燈泡高溫表面引燃後，瞬間引燃連環爆，再因舞池區地上已堆積厚約10公分的色粉，導致塵爆在舞池區擴散延燒。

此外，「快樂大堡礁」向下凹陷區域空氣不易流通，導致粉塵堆積而不易擴散，大幅增加人民生命、身體健康受侵害的危險，也使損害範圍更加擴大。

更一審指出，若有依法勒令拆除「快樂大堡礁」，低窪凹陷區塊填平恢復原狀，則因該盆狀地形致粉塵堆積不易擴散的情形，將不會發生。

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更一審合議庭指出，本件塵爆發生，直接肇因於現場懸浮於空氣中的粉塵遇適切熱源發生爆燃而釀成，但交通部觀光署、新北市政府的怠於執行職務，而與本件塵爆發生，具有相當因果關係，因此7名父母各請求交通部觀光署、新北市政府賠償精神慰撫金300萬元，為有理由。

另一方面，本件塵爆是首次於戶外環境及娛樂活動場合的粉塵燃燒事件，消防署於本件塵爆前，應難以預見於戶外粉塵活動會產生如此嚴重傷亡，難認消防署有怠於執行職務行為，因此7名父母請求消防署國賠則無理由。全案可上訴。（編輯：蕭博文）1140225