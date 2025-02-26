桃園惡警向越籍女要錢、奪手機 檢起訴求處重刑

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（中央社記者葉臻桃園26日電）前桃園市警局龍潭分局湯姓警員下班期間替越南籍女子修車時，看見對方車內有現金，不但要女子分他錢，過程中搶奪對方手機。桃園地檢署日前依搶奪罪提起公訴，並建請從重量刑。

桃園地檢署起訴書指出，桃園市政府警察局龍潭分局勤務指揮中心湯姓警員（已離職），去年1月16日晚間下班時間行經龍潭區中興路392巷時，遇到牽著拋錨機車的越南籍女子，該女請湯警協助查看車輛故障原因。

起訴書指出，湯警在替女子查看時，要求女子打開機車坐墊下方置物箱，因此看見置物箱內放有約新台幣7、8萬元現金，心生貪念下，要求女子關掉手機、與他對分現金。

起訴書指出，湯警不但阻擋女子關上置物箱，還在女子將現金收進包包、撥打電話時搶走手機，甚至在女子要奪回手機時貼近她臉部說「可以親你一個嗎」；女子嚇的拋下手機和機車逃離現場，湯警則將機車置物箱內雨衣、鑰匙棄置後，持女子手機離去。

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檢方認為，湯警身為警職所犯非輕，且先前已因違反性騷擾防治法案件遭起訴，卻一再知法犯法，犯後飾辭狡辯無悔意，建請從重量刑；因湯警已與女子達成和解、賠償，因此不宣告沒收，日前偵結以依搶奪等罪起訴。

龍潭警分局今天表示，案發後即主動調查、函請桃檢偵辦，目前由桃園地方法院審理中；湯警已於去年10月辭職，未來將持續加強員警法紀觀念教育，杜絕類似情事發生。（編輯：方沛清）1140226