郭台銘2新北連署據點幹部涉賄選送米酒 獲判無罪

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（中央社記者趙敏雅新北27日電）鴻海創辦人郭台銘尋求連署參選2024年總統期間，時任新北市地區連署室站2名幹部涉以米酒換連署書遭起訴。新北地院認為，27元米酒不足以動搖連署人意向，判2人無罪，可上訴。

根據新北地方法院新聞資料，連署辦公室由台灣阿銘之友會設立，其中板橋連署辦公室新北副執行長黃姓男子負責統籌板橋55個連署點物資、人力與連署書彙整；新北市樹林區連署站黃姓負責人統籌管理樹林區與新莊區等連署站。

檢警查出，2名黃姓幹部分別在前年10月間以新台幣20餘萬元與14萬5000元購買8000瓶、5000瓶料理米酒，再於連署辦公室或分別派送到轄下連署點，僱員在連署站向民眾宣傳連署即贈送每人1瓶600毫升米酒，並在民眾到連署辦公室或各連署點簽署、交付支持郭台銘參選總統的連署書後，逐一發放米酒。

根據起訴書，2名黃姓幹部供稱沒有以米酒作為民眾連署對價，且料理米酒價格為27元，低於法務部頒布的30元。

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檢警查出，有證人指連署後同時取得米酒及存錢筒等，所取得物品價額已超過30元，且以2名黃姓被告及連署者認知都知道只有完成連署才能獲得米酒，也有民眾是因米酒而決定交付連署書，因此依違反總統副總統選舉罷免法對連署人交付賄賂使其為特定被連署人連署罪嫌起訴2人。

台灣新北地方法院審理後指出，米酒價格為27元，低於法務部頒布的30元標準等，再考量現今社會價值，佐以案發當時民生物價及生活水平，認為此文宣品縱使經連署才能取得，也不足以動搖或影響連署人連署意向，因此難認米酒與民眾連署間有對價關係，判2人無罪。全案可上訴。（編輯：戴光育）1140227