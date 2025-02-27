台南國中生去世疑遭霸凌餵毒 警：報檢偵辦將驗屍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南27日電）台南1名國中學生去世，疑在學校遭霸凌及餵毒，家長在臉書揭露此事；台南警方今天晚間表示，預定下週驗屍，也已報請台南地檢署指揮偵辦。

這名家長透過臉書（Facebook）指出，兒子於2月24日上午去世，死因不明，但醫師抽血驗出體內有毒藥物中毒反應；另有其他學生指證，兒子在校長期被同學霸凌，更被帶到廁所強迫餵毒（咖啡包）。

家長表示，社會真的太恐怖了，還餵毒，希望大家多注意小孩在校情形，目前正走司法程序、解剖驗屍。

南市警局今晚告訴中央社記者，家長已報案，也安排下週相驗，且報請南檢指揮偵辦。

學校校長也在臉書說明，學生2月20日起請假在家，24日接獲家屬通知學生於家中因身體不適送醫後去世，校方深感哀痛，致上最深切慰問；校方已主動完成校安與社政通報，受理家長申請疑似霸凌及啟動調查。

校長表示，家長已報警，全案進入司法程序，學校也會全力配合調查，在確切真相未釐清前，請外界不要穿鑿附會，增加不必要困擾與傷害，也期待司法早日釐清調查結果。

校長說，外界對此事件各種揣測與傳言，已對學校師生造成極大恐懼及不公平，期盼各界勿再隨意轉傳或散播，以保護學校所有師生。

透過 Google News 追蹤中央社

台南市府教育局指出，目前已由轄區分局報請檢察官指揮偵辦，全案進入司法調查，將擇日進行司法解剖，也請民眾勿再臆測發文，以免造成困擾與傷害；另外，加強約制家屬禁止私刑正義，以保護無辜學生。

教育局表示，校內重視反毒教育，也沒有學生涉毒的春暉輔導個案，盼檢警盡速查明真相，勿枉勿縱，讓校園早日恢復平靜。（編輯：陳仁華）1140227