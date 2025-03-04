行政執行官聯合典禮 鄭銘謙勉勵落實公平正義

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（中央社記者謝幸恩台北4日電）行政執行署昨天舉行「行政執行官訓練班第17期學員結訓暨第18期學員開訓聯合典禮」。法務部長鄭銘謙出席致詞時，期勉學員秉持專業精神，落實公平正義，為民眾提供優質服務。

法務部行政執行署新聞稿指出，典禮由行政執行署署長繆卓然主持，法務部政務次長徐錫祥、黃世杰，常務次長黃謀信及法律事務司長劉英秀等人出席。

鄭銘謙致詞時表示，行政執行署長期維持清廉與高效形象，職場環境或執行績效均備受肯定，行政執行官的培訓期長達1年，每期錄取名額有限，均須經過嚴格考試，第17期學員僅5人，第18期則為3人，都是經過激烈競爭脫穎而出的優秀人才。

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鄭銘謙指出，結訓的學員將投入執行工作，負責滯欠大戶執行及詐騙集團不法所得變價等案件，扮演實現公平正義的重要角色，而在執行公務時應展現柔性司法精神，特別是面對經濟弱勢義務人時，應給予適當協助，期許學員未來依法行政，發揮專業能力，維護社會正義。

行政執行署表示，行政執行官課程涵蓋法律知識、執行實務及機關研習，並安排資深行政執行官擔任導師，傳承經驗；為提升學員跨領域能力，部分課程與司法官學院法制人員訓練班、財政部財政人員訓練所共同辦理，促進不同機關間的交流與合作，近年來面對數位時代的挑戰，積極推動AI智慧執行，透過科技與數位工具提升執行效率。（編輯：郭諭儒）1140304