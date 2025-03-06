竹縣勞工處正副處長涉貪收押 參議蔡淑貞代理處長

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣6日電）新竹縣政府勞工處副處長、處長因涉貪先後遭收押禁見。竹縣府今天表示，因勞工處正副處長均停職，由新竹縣政府參議蔡淑貞代理處長，勞工處相關業務均正常運作。

新竹地檢署日前偵辦竹縣府勞工處林姓副處長等人涉違反貪污治罪條例等案，林姓被告遭羈押後，檢方持續向上溯源，進一步追查發現劉姓處長等人也涉案。

檢方今天表示，檢察官昨天傳喚劉姓被告等3人及相關證人到案，訊問後認劉姓被告涉嫌違反貪污治罪條例等案件罪嫌重大，且有串證、逃亡之虞，向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准，其餘被告均諭令新台幣10萬元交保。

新竹縣長楊文科今天接受媒體聯訪表示，期待司法勿枉勿縱，還當事人清白。

竹縣府發布新聞稿指出，配合相關調查、尊重司法，待法院釐清真相。目前因勞工處正、副處長均停職，由新竹縣政府參議蔡淑貞代理處長，勞工處相關業務均正常運作。

民進黨竹縣議員蔡蕥鍹向中央社記者表示，正、副處長都被收押的案例不常見，公務員知法犯法，認為縣府「小錯不查，就犯大錯」，後續將考驗縣府的應變能力。

國民黨竹縣議員林禹佑接受中央社記者電訪說，公務員為民服務同時應注意是否觸犯法律，政風處須時常宣導，加強公務員相關法制觀念。

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無黨籍竹縣議員朱健銘說，希望檢調單位嚴格查辦，若真有貪污行為，代表縣府「螺絲鬆了」，應積極加強公務員的法治教育。

新竹縣政府政風處長連心蘭表示，平時都會宣導公務員應拒絕餽贈，近日將再加強提醒，未來也會安排律師、檢察官等協助指導，讓公務員更清楚便民與圖利之間的界線，避免類似案件再發生。（編輯：林恕暉）1140306