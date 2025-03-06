台中向上路拖板車追撞停等紅燈貨櫃車 肇因待查

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中市沙鹿區向上路段，今天上午發生貨櫃車與拖板車追撞事故，2名駕駛均無酒精反應，警方現場協助交管，並將調查釐清確切肇事原因。

台中市警察局清水分局今天接獲報案，上午11時42分，在沙鹿區向上路六段前，45歲葉姓男子駕駛拖板車，沿向上路六段、南往北方向行駛快車道外側車道，不慎追撞前方停等紅燈的58歲蕭姓男子所駕駛貨櫃車。

警方自監視器畫面發現，一輛貨櫃車正停等紅燈時，遭後方拖板車追撞，因撞擊力道相當大，前方貨櫃曳引車往前滑行一段距離後停下，後方拖板車車頭明顯凹陷。

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警方指出，葉姓駕駛自稱雙腿疼痛無明顯外傷未就醫，雙方駕駛經酒測後，均無酒駕情事，將依規定製成相關資料，移請交通警察大隊分析研判確切肇事原因及責任。

警方呼籲駕駛人應隨時注意車前狀況，行經向上路下坡路段應降低排檔行駛，行車前也應檢查機械零件、車輛狀況，確認安全無虞後再行上路，維護自己及他人生命財產安全。（編輯：陳仁華）1140306