王大陸涉教唆毆打司機 警拘提疑幕後教唆男到案

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北檢警偵辦藝人王大陸涉嫌教唆好友，託人毆打Uber司機。警方今晚拘提1名男子到案，將釐清他是否涉嫌教唆昨天拘提的3名被告打司機，及司機個資來源。

據了解，檢警分析王大陸的共犯友人，也就是被羈押的游姓男子的手機資訊後，鎖定游男委託中間人，教唆林姓、彭姓、李姓等3名男子，動手毆打司機。

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新北市刑大隊長蕭瑞豪今天接聯訪表示，將持續追查鎖定的幕後教唆者，與洩漏司機個資與行蹤管道。

警方晚間證實，鎖定一名男子，今晚6時30分已經於永和地區將他拘提到案，警方將釐清他在本案的角色、與3名動手打人者的關係，及其掌握司機行蹤個資來源。（編輯：林恕暉）1140306