王大陸涉教唆毆打司機 警拘提疑幕後教唆男到案
2025/3/6 18:55（3/6 19:28 更新）
（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北檢警偵辦藝人王大陸涉嫌教唆好友，託人毆打Uber司機。警方今晚拘提1名男子到案，將釐清他是否涉嫌教唆昨天拘提的3名被告打司機，及司機個資來源。
據了解，檢警分析王大陸的共犯友人，也就是被羈押的游姓男子的手機資訊後，鎖定游男委託中間人，教唆林姓、彭姓、李姓等3名男子，動手毆打司機。
透過 Google News追蹤中央社
新北市刑大隊長蕭瑞豪今天接聯訪表示，將持續追查鎖定的幕後教唆者，與洩漏司機個資與行蹤管道。
警方晚間證實，鎖定一名男子，今晚6時30分已經於永和地區將他拘提到案，警方將釐清他在本案的角色、與3名動手打人者的關係，及其掌握司機行蹤個資來源。（編輯：林恕暉）1140306
延伸閱讀王大陸涉教唆毆打司機 檢諭令3嫌各5萬元交保王大陸案外案 北市刑大警疑洩個資調離現職調查王大陸疑與司機起口角後教唆打人 曾站擋風玻璃前怒視比中指王大陸涉逃兵又陷殺人未遂案 兵役局：若無緩徵仍須13日入伍
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。