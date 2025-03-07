廉政署與水利署 研商成立小水力發電廉政平台

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（中央社記者謝幸恩台北7日電）法務部廉政署今天說，促進綠能發展強化行政透明與監督機制，與經濟部水利署合作研商成立「小水力發電廉政平台」，確保再生能源政策順利推動，落實業務透明與廉政風險控管。

廉政署發布新聞稿表示，廉政署長馮成接待經濟部水利署長賴建信，雙方針對綠能推動及廉政業務交流經驗，並探討深化合作。

廉政署表示，廉政署與水利署合作推動機關採購廉政平台，已在多項重大工程導入廉政機制，包括阿姆坪防淤隧道工程及烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫，均獲得高度肯定。隨著國內能源轉型進程加快，廉政署作為廉政建設的核心機關，積極促成「小水力發電廉政平台」，確保綠能發展符合誠信原則。

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水利署指出，為配合政府綠能政策，水利署積極推動小水力發電，加速再生能源發展，導入廉政平台，可有效提升工程品質與透明度，進一步防堵不法介入，確保綠能產業穩定發展，讓全民共享成果。

此外，廉政署持續關注綠能產業發展的廉政風險，並於今年1月發布「推動綠能透明措施暨專案宣導計畫」，責請中央及地方綠能業務主管機關政風機構強化法規與審查透明度，並宣導檢舉管道與行政透明措施，以打造更廉潔的綠能發展環境。（編輯：方沛清）1140307