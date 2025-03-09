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越南籍高職生嘉義市八掌溪釣魚溺水 送醫不治

2025/3/9 15:41（3/9 16:05 更新）
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嘉義彌陀映月橋下方八掌溪水域9日下午發生溺水事件，一名越南來台就讀高職一年級的男學生意外落水，消防局獲報出動橡皮艇將人救起送醫，但急救後仍宣告不治。中央社記者蔡智明攝 114年3月9日
嘉義彌陀映月橋下方八掌溪水域9日下午發生溺水事件，一名越南來台就讀高職一年級的男學生意外落水，消防局獲報出動橡皮艇將人救起送醫，但急救後仍宣告不治。中央社記者蔡智明攝 114年3月9日
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（中央社記者蔡智明嘉義市9日電）嘉義市彌陀映月橋下方八掌溪，今天下午1時左右發生溺水事件，1名越南來台就讀高職一年級男學生，與同學到溪床釣魚，不知何故在溪中溺水，消防人員獲報將人救起送醫仍不治。

目擊民眾告訴中央社記者，上午11時許看到一群越南籍高中生有男有女，到八掌溪堤防遊玩，其中4名男高中生背著魚具從八掌溪堤岸爬下溪床，在彌陀映月橋下方道將圳攔水壩前釣魚；下午1時許見到消防車、救護車駛來，才知這幾名高中生中有人溺水。

消防局表示，下午1時4分接獲警方通知，八掌溪有人溺水，馬上出動消防人車救援，並出動橡皮艇下水搜尋，不久將溺水的越南籍男高中生救起送聖馬爾定醫院急救，但急救無效，醫院於下午2時28分宣告死亡。

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此外，在溪底的另外3名學生，在救難人員協助下，安全爬回堤防，溺水學生的學校第一時間派人在現場協助溝通。

消防局指出，由於嘉義縣市今天都在八掌溪畔辦賞花活動，現場很多人目擊溺水事件，紛紛打119通報救人，確切事故發生原因警方調查中。（編輯：陳仁華）1140309

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一群越南籍學生9日到嘉義八掌溪畔遊玩，多名男學生到溪中釣魚，有1人落水失蹤，警消獲報立刻派人搜救，岸邊3名女同學著急等待，但落水學生救起時已無生命跡象、送醫不治。中央社記者蔡智明攝 114年3月9日
一群越南籍學生9日到嘉義八掌溪畔遊玩，多名男學生到溪中釣魚，有1人落水失蹤，警消獲報立刻派人搜救，岸邊3名女同學著急等待，但落水學生救起時已無生命跡象、送醫不治。中央社記者蔡智明攝 114年3月9日
一群越南籍學生9日在嘉義八掌溪畔戲水卻發生溺水事件，其中1名男高職生落水溺斃，其餘同行學生則在救難人員協助下，安全爬回堤防區。中央社記者蔡智明攝 114年3月9日
一群越南籍學生9日在嘉義八掌溪畔戲水卻發生溺水事件，其中1名男高職生落水溺斃，其餘同行學生則在救難人員協助下，安全爬回堤防區。中央社記者蔡智明攝 114年3月9日
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