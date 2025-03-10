涉租豪宅種大麻140株估供8萬人次吸食 嘉義2男收押

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（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南市刑警大隊今天宣布在嘉義查獲2男子，涉租用豪宅種植大麻，種植設備及技術宛如專業農民講究，起獲乾燥大麻葉等證物，扣案活株140株估可生產供8萬多人次吸食大麻。

台南市政府刑事警察大隊偵一隊長徐博文今天接受媒體聯訪表示，去年初獲報指稱張姓男子涉嫌租用豪宅設立溫室種植二級毒品大麻，與嘉義縣市警方共組專案小組，經長時間蒐證後確認為大麻種植場，報由嘉義地檢署指揮偵辦。

徐博文表示，經專案小組數月蒐證，去年3月前往嘉義東區進行查緝，當場破獲張男位於租屋豪宅樓上藏匿的大麻種植場，並起獲大麻植株46株、乾燥大麻葉3袋（總淨重約127.63公克）、乾燥大麻花1袋（總淨重約234公克）及種植設備。

徐博文指出，經向上溯源，發現劉姓男子涉有重嫌，去年6月分別前往劉男在嘉義市、嘉義縣所租豪宅攻堅，查獲大麻種植及製毒場，並查扣大麻活株94株，大麻花等成品及半成品（毛重11.899公斤），以及其他種植、製造毒品器具。

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警方調查發現，3處大麻種植場都採室內栽培，再取大麻花乾燥及烘乾做成半成品，種植設備相當講究，包括植物燈、燈架、剪刀、肥料、灑水器、育苗盆等一應俱全，就像專業農民，但卻用在栽種大麻。

徐博文指出，2波查緝行動共查獲大麻活株140株，及大麻成品、半成品逾12公斤，扣案植株初估可生產出42公斤大麻，約可供8萬多人次吸食，調查後將張、劉2嫌依違反毒品危害防制條例移送嘉義地檢署偵辦，已由法院裁定羈押，檢方並已偵結起訴求處重刑。（編輯：陳仁華）1140310