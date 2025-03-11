北市消防30週年 偕華碩、和碩企業義消譜新里程碑

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（中央社記者黃麗芸台北11日電）台北市消防局今天表示，邁入成立30週年之際，更是新的起點開始，北市首批企業義消即刻救援隊伍成立，成員包括華碩電腦及和碩聯合科技計47人，寫下公、民合作的新里程碑。

消防局今天發布新聞稿表示，今年是成立30週年的重要時刻，更是一次全新的起點，北市首批企業義消由華碩電腦股份有限公司及和碩聯合科技股份有限公司正式加入即刻救援隊伍，成員都來自公司內部員工，共計47人。

同時，此次成立的華碩電腦及和碩聯合科技企業義消，都將參與消防局辦理的義消基礎訓練，隨後正式成為企業義消的一員。

消防局說，企業義消的成立不僅加強地方防救災能量，也響應企業對社會的責任，也成為民間力量與政府合作的新里程碑，

由於近年ESG（環境、社會、治理）已成為企業發展的重要指標，消防局指出，尤其在「社會責任（S）」層面，企業的影響力不斷增強，而華碩電腦及和碩聯合科技除了關注員工福利外，也積極參與社會區域公共安全事務，一同建構社會安全防護網。

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消防局副局長許志敏表示，企業義消的成立，不僅提升北市的防救災能量，也開啟企業參與公共安全的新模式，期待未來有更多企業加入企業義消，共同打造一座更安全、宜居的台北城。

消防局指出，未來將持續推動公部門與民間企業合作，強化防救災應變機制，共同提升社會整體防救災能力，如同消防局這30年如一日般，努力堅持守護所有市民的生命財產安全。（編輯：張銘坤）1140311