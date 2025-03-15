男子冒雨登新竹縣關西赤柯山迷路 警消成功救援

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣15日電）新竹縣政府消防局表示，63歲劉姓男子獨自冒雨登關西鎮赤柯山步道，中午因迷失方向透過手機報案求助，搜救人員下午2時許找到劉男，成功將其引領至登山口，呼籲民眾雨天勿冒險登山。

竹縣消防局發布新聞稿表示，新竹地區今日降雨不斷，山區道路濕滑且地質鬆動，不僅增加迷路風險，也提高落石、坍方的可能性。

有民眾今天仍冒險登山，消防局表示，中午12時38分接獲報案，來自苗栗縣的63歲劉姓男子獨自攀登赤柯山步道時迷失方向，透過手機求助。

竹縣消防局表示，經劉男提供座標協助定位，派遣關西消防分隊1車3人上山搜救，14時許成功找到劉男並將其護送至登山口，結束搜救行動。

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消防局指出，據統計，今年以來新竹縣山區已發生多起迷路求援案件，若民眾持續輕忽天候影響，將增加搜救難度，也讓救援人員暴露於危險環境中。

消防局提醒，雨天土石鬆動、落石風險高，勿貿然進入山區；雨天及豪雨過後應避免登山；如登山過程遇下雨，應選擇安全路線儘早下山；迷路時可撥打119求助，保持冷靜、原地待援，避免因錯誤移動而增加危險。（編輯：張銘坤）1140315