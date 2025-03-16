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首頁 / 社會

夫妻疑因債務殺60歲婦收押 雄檢：儘速解剖釐清案情

2025/3/16 12:27
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（中央社記者張已亷高雄16日電）高雄張姓夫妻疑因債務糾紛涉嫌殺害60歲石姓婦人並棄屍屏東山區，訊後遭雄檢依涉犯強盜殺人、遺棄屍體等罪嫌重大且有滅證情形聲押獲准；雄檢表示，將儘速解剖、釐清死因及案發經過。

高雄地檢署表示，33歲張男及41歲張男妻子竇女2人涉犯殺人等罪嫌，經檢方15日訊問後認2人涉犯強盜殺人、遺棄屍體等罪嫌重大，且有湮滅證據情形，由檢方向高雄地方法院聲請羈押禁見2人，於同日深夜裁定獲准。

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檢方表示，將儘速解剖、釐清死因及案發經過，另外，犯罪被害人保護協會高雄分會已啟動重大矚目案件即時關懷機制，連繫被害人家屬確認即時需求，並提供相關資訊及關懷協助。

全案因由，從事資源回收業的60歲石婦13日外出後未歸，家屬14日報案求助，經高雄市警察局鳳山分局警員受理並調閱監視器畫面偵辦，發現張姓夫妻2人涉嫌持棍棒及尖刀毆打刺傷石婦致死並丟棄屏東枋山山區；張男遭逮後坦承與石婦間有債務，因對方討債時發生口角才殺害對方，凶刀及棍棒則已在棄屍途中丟棄山區與大海，但警方對其供詞持保留態度。（編輯：陳仁華）1140316

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