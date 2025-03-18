台中勤美近日2起墜樓案 商場研擬設欄杆或防護網

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（中央社記者蘇木春、郝雪卿台中18日電）近日發生2起墜樓意外的台中勤美商場今天表示，已重新檢視事發地點，並研擬設置欄杆或防護網等防護裝置改善。

勤美誠品綠園道商場今天告訴中央社記者，2月發生墜樓事件後，已全面檢視事發地點，並皆符合法規，正研議設置防護網或欄杆等停車場防護措施，今天的事故原因尚待警方調查釐清，對意外事件深表遺憾。

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台中市府都市發展局長李正偉接受電話訪問時表示，建議商場業者應加強相關出入口安全管制，若要在原核准符合建管規定的建物，加強各項安全措施，應找相關專業技師等依規檢討，提出安全防護計畫，以確定其是否涉相關室內裝修或建築許可變更，都發局會全力協助合法化，以維公共安全。

最近發生2起墜樓意外的台中市西區勤美商場，2月24日曾發生男子自11樓墜樓，今天同一地點，又發生1件女子墜樓案件。（編輯：謝雅竹）1140318

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