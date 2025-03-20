嘉市凌晨酒駕撞路旁11車 其中9機車像保齡球被撞飛

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（中央社記者黃國芳嘉義市20日電）嘉義市興業西路今天凌晨發生酒駕肇事事故，駕駛過彎高速衝向對面慢車道，當場撞毀11輛汽機車，如打保齡球一般，現場僅駕駛輕傷、酒測值超標，詢後依公共危險罪嫌移送。

嘉義市警察局第一分局八掌派出所於凌晨零時3分左右據報，興業西路靠近上海路口發生嚴重自撞事故，副所長郭振全、員警賴怡汎等人趕抵，發現為自小客車失控衝撞路旁停放機車9輛及2輛停在停車格的汽車。

警方表示，47歲駕駛林姓男子輕傷送醫治療，經員警至醫院執行吹氣酒測，酒測值高達1.28毫克，上午警詢後，依公共危險罪嫌移送法辦。

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透過路旁機車行監視器畫面，林男駕車行經興業西路由東往西過了南京路，在須偏右彎行駛情況下，高速開車林男直接衝撞對向慢車道，路旁停放機車猶如保齡球一般被撞飛，肇事車輛直到撞上停車格的汽車才停止。

機車行老闆損失慘重，毀損機車大都已修理好，他表示，高速衝撞下，機車肢離破碎，有的還扭成一團如廢鐵，屆時須向肇事林男求償。（編輯：陳仁華）1140320