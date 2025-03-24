加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

越南籍移工宿舍遭闖入強盜 台中警循線逮8人送辦

2025/3/24 12:40（3/24 14:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市大里區1處越南籍移工租住的出租套房，15日凌晨突闖入多名戴口罩、持武器男子搶走財物，犯嫌隨後搭車逃逸。警方先後逮捕8名犯嫌，起獲相關贓證物。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月24日
台中市大里區1處越南籍移工租住的出租套房，15日凌晨突闖入多名戴口罩、持武器男子搶走財物，犯嫌隨後搭車逃逸。警方先後逮捕8名犯嫌，起獲相關贓證物。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中24日電）台中市大里區1處越南籍移工租住的出租套房，15日凌晨突闖入多名戴口罩、持武器男子搶走財物，犯嫌隨後搭車逃逸。警方初步調查疑債務糾紛，先後逮捕8名犯嫌，依法送辦。

台中市政府警察局霧峰分局今天透過文字稿表示，當時5名越南籍移工正在屋內，突然闖入多名戴口罩、持武器的身分不明男子一陣喝斥、控制被害人後，讓被害人交付身上所有財物，隨後搭白牌計程車逃逸。

霧峰分局獲報組專案小組，經調閱沿線監視器以車追人，當天在南投縣及台中烏日區分別逮捕4名及3名犯嫌，扣得贓款新台幣14萬元及2把作案用空氣手槍。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

警方初步了解，越南移工疑結夥處理債務糾紛。

經檢警努力不懈持續追查，最後1名犯嫌逃亡7天後遭警方查緝到案，全案依中華民國刑法加重強盜罪移送台灣台中地方檢察署偵辦。8名犯嫌中，6名為越南籍，2名為台灣人，其中計7名由檢察官聲請羈押獲准，1名越南籍男子交保。（編輯：李明宗）1140324

#大里區
#中華民國刑法
#台中市
#台中市政府警察局霧峰分局
#越南
#警察局
#台灣台中地方檢察署
#霧峰分局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：