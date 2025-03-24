船員涉走私毒品疑有安檢漏洞 橋檢：將研商因應

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（中央社記者張已亷高雄24日電）船員涉從泰國走私市價逾百萬大麻入台，橋檢依違反毒品危害防制條例起訴3人。檢方偵辦過程發現犯嫌利用船員身分進出港區時安檢漏洞走私，將集結相關單位研商因應辦法。

橋頭地檢署查出，賴姓某海運公司船員與蔡姓、劉姓前船員，涉嫌1月間從泰國走私市價近新台幣600萬元第二級毒品大麻入境台灣，其中，蔡男涉嫌待貨輪停靠高雄港時，登上貨輪向賴男拿取毒品並開車離開港區，事後在高鐵左營站被逮；而賴男、劉男則分別在貨輪職員辦公室及三民區等處遭拘提到案。

橋頭地檢署檢察長張春暉透過新聞稿指出，被告利用船員身分進出港區時的安檢漏洞，在其工作貨輪前往泰國靠港機會，在泰國當地購買大麻後運輸至台灣並意圖販售，對社會造成重大危害。

對於港區安檢漏洞部分，關務署高雄關今天透過訊息表示，檢查關員均依「船員國外回航或調岸攜帶自用行李物品進口辦法」，對所轄碼頭有下船船員辦理行李檢查作業，並依船員自行填具申報單著手實施檢查，依規定查驗放行，至於未申報者則採抽查機制，並派員24小時巡緝，後續將釐清案件狀況。

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高雄港務警察總隊表示，涉案蔡男1月10日上午11時許在管制站，以船員身分依規定向高雄港務分公司門哨管制系統申請當次通行證核准，經員警核對身分證確認人別查驗符合。員警服勤符合一般查驗規定。

橋頭地檢署表示，將安排時間找海巡、港警、海關等相關單位，一起開會研商因應辦法。（編輯：李錫璋）1140324