嘉市議員服務處設二階罷免點遭恐嚇 警逮1嫌

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（中央社記者黃國芳嘉義市26日電）公民團體推動罷免藍委行動，進入第二階段連署，民進黨嘉義市議員林煒軒服務處因設置罷免連署點，接到恐嚇電話，揚言對林煒軒不利，警方日前已查獲嫌疑人張男並函送法辦。

林煒軒今天告訴中央社記者，公民團體推動罷免藍委行動，進入第二階段連署，嘉義市雖沒有國民黨籍立委，但為服務不便返回戶籍地的民眾，服務處作為罷免連署書收件地點，並提供空白連署書，協助民眾響應第二階段罷免。

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林煒軒表示，服務處於3月14日公布為罷免連署書收件地點，當天下午服務處就接獲2通不詳男子的電話，詢問服務處人員「議員什麼時候會回服務處」，且揚言要送林煒軒「一個大禮」，以及「要你好看」等恐嚇語句，當時即向轄區的嘉義市警察局第一分局報案，警方增加服務處及其住家巡邏頻率。

警方調查指出，這2通疑似恐嚇電話，出自28歲張姓男子的手機門號，張男到案否認打電話恐嚇，並辯稱手機借給他人使用，但又提不出是借給何人，據其他事證，犯案手機都是張男在使用。警詢後，全案已函送嘉義地檢署偵辦。（編輯：張雅淨）1140326