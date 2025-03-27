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嘉義縣小貨車輾死流浪貓 駕駛涉違動保法送辦

2025/3/27 14:20（3/27 15:11 更新）
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嘉義縣家畜疾病防治所25日下午接獲民眾通報，竹崎鄉發生疑似工程小貨車惡意輾死貓隻案件，家畜所人員26日偕同警方與肇事司機到事發地點訪查事發過程，司機涉嫌違反動物保護法送辦。（嘉義縣家畜所提供）中央社記者蔡智明傳真 114年3月27日
嘉義縣家畜疾病防治所25日下午接獲民眾通報，竹崎鄉發生疑似工程小貨車惡意輾死貓隻案件，家畜所人員26日偕同警方與肇事司機到事發地點訪查事發過程，司機涉嫌違反動物保護法送辦。（嘉義縣家畜所提供）中央社記者蔡智明傳真 114年3月27日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣27日電）嘉義縣家畜疾病防治所25日下午接獲民眾通報竹崎鄉發生小貨車輾死貓隻案件，家畜所昨天偕同警方訪談肇事司機與實地訪查，肇事司機雖否認惡意輾死貓，仍涉犯動保法被送辦。

嘉義縣家畜所今天發布新聞稿表示，前天接獲民眾報案，指稱小貨車司機故意把他平日餵養的流浪貓輾斃，要求懲處司機。

家畜所長林珮如告訴中央社記者，昨天約談肇事盧姓司機，他說因業務關係，時常看到民眾餵養貓隻在貨車必經道路上行走，他都會放慢行車速度讓貓隻自行躲開，並非故意輾死貓。

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林珮如表示，盧姓司機仍涉嫌違反動物保護法第25條有關「故意傷害致動物肢體嚴重殘缺」規定，將依法送司法機關偵辦。

林珮如表示，依據動保法第6條及第25條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，倘故意傷害或使動物遭受傷害致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡者，處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金。（編輯：陳仁華）1140327

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