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男恆春掃墓焚金紙引火勢 燒毀軍方輪胎掩體設施

2025/3/28 10:19（3/28 10:36 更新）
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朱姓男子23日到恆春掃墓，焚金紙時不慎引發火勢，撲滅不及後逃逸，火勢延燒，燒毀三軍聯訓基地附近輪胎掩體設施，警消趕抵撲滅火勢。（恆春警分局提供）中央社記者李卉婷傳真 114年3月28日
朱姓男子23日到恆春掃墓，焚金紙時不慎引發火勢，撲滅不及後逃逸，火勢延燒，燒毀三軍聯訓基地附近輪胎掩體設施，警消趕抵撲滅火勢。（恆春警分局提供）中央社記者李卉婷傳真 114年3月28日
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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）朱姓男子23日到屏東縣恆春鎮掃墓，焚金紙時不慎引發火勢，撲滅不及後逃逸，火勢延燒，燒毀三軍聯訓基地附近輪胎掩體設施，警方偵辦昨天逮人，依涉嫌公共危險罪送辦。

屏東縣政府警察局恆春分局偵查隊長孔立偉今天接受媒體聯訪表示，恆春第三公墓火警案是民眾掃墓焚燒金紙時，火源不慎引燃周遭雜草，但撲滅不及後逃逸，雖經消防單位到場撲救又復燃，風助火勢延燒，燒毀三軍聯訓基地附近輪胎掩體設施。

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警方獲報調閱監視器，逐一過濾可疑人車，昨天循線查獲掃墓後回高雄市住處的朱姓男子，認朱姓男子涉有嫌疑，依涉嫌中華民國刑法公共危險罪嫌移送台灣屏東地方檢察署偵辦。

恆春分局長郭懷澤說，呼籲民眾掃墓時，不可貪圖方便點火焚燒山林清除公墓區雜草，如果燒毀他人物品或造成他人生命、身體危害，將承擔相關民、刑事責任。（編輯：李明宗）1140328

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朱姓男子23日到恆春掃墓，焚金紙時不慎引發火勢後逃逸，火勢延燒，燒毀三軍聯訓基地附近輪胎掩體設施，警方27日逮到人，依涉嫌公共危險罪送辦。（恆春警分局提供）中央社記者李卉婷傳真 114年3月28日
朱姓男子23日到恆春掃墓，焚金紙時不慎引發火勢後逃逸，火勢延燒，燒毀三軍聯訓基地附近輪胎掩體設施，警方27日逮到人，依涉嫌公共危險罪送辦。（恆春警分局提供）中央社記者李卉婷傳真 114年3月28日
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