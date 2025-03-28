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中士蔡學良中彈死亡案 蔡媽媽要求啟動科學驗證

2025/3/28 16:45（3/28 17:28 更新）
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空軍中士蔡學良中彈身亡案，蔡母尤瑞敏（左）28日在台北濟南教會旁舉行記者會，要求立即啓動此案進行科學驗證、還原真相，軍方等單位應公開說明為何阻擋調查。中央社記者黃麗芸攝 114年3月28日
空軍中士蔡學良中彈身亡案，蔡母尤瑞敏（左）28日在台北濟南教會旁舉行記者會，要求立即啓動此案進行科學驗證、還原真相，軍方等單位應公開說明為何阻擋調查。中央社記者黃麗芸攝 114年3月28日
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（中央社記者黃麗芸、王承中台北28日電）空軍中士蔡學良中彈身亡案，蔡母尤瑞敏近日向總統賴清德喊冤，獲允諾交國防部處理。尤瑞敏今天要求立即啓動此案進行科學驗證、還原真相，軍方等單位應公開說明為何阻擋調查。

尤瑞敏下午在台北濟南教會旁舉行「冤民站出來，發聲討公道」記者會表示，有一股暗黑的龐大勢力糾結著國家，讓司法受害人無法獲得真相和公道。

她指出，民國97年發生的蔡學良案迄今已17年，自己一路以來都在追求揭開軍中黑幕和真相，無法容許國家機器一直在掩蓋事實真相，自己站出來不僅是為了兒子，也是為了所有軍人和司法公正，不希望再有下一個軍中冤魂。

尤瑞敏說，兒子在靶場中槍身亡，軍方以T65K2步槍自殺草率結案，卻未進行任何科學驗證；監察院調查、台大法醫研究所鑑定和多位專家證實，包括連曾從醫的賴總統在今年3月22日看到蔡學良槍傷急救照片，也認為不吻合T65K2的槍傷。

「那究竟是何種槍呢？可能還要繼續追下去」，尤瑞敏認為，目前合理懷疑可能是空氣槍所造成。

她說，雖不知道總統會採取何種行動，但總統承諾會重啟調查，將要求國防部長顧立雄慎重查處此案。她並呼籲「台東地檢署不要再繼續吃案了，法務部也不要再繼續裝聾作啞了」。

尤瑞敏質疑軍警、國防部和法務部聯手吃案，一路來都拒絕重新調查，這不僅是司法正義的踐踏，更是對軍中人權的漠視，當賴總統都確認槍傷和軍中說法不符，政府若仍選擇無視就是公然包庇，不僅是軍中問題，也是整個國家體制有問題，自己會持續追查核心疑點。

尤瑞敏提到，今年2月8日接獲法務部通知，已將此案函文給花蓮高檢署深入調查，並移轉至東檢偵辦，呼籲勿當「奶嘴檢察官」；她要看國家給自己何種交待，若連總統都無法推動徹底調查，「台灣的司法正義還存在嗎」？

國防部長顧立雄今天下午在列席立法院總質詢前接受媒體聯訪，對於尤瑞敏要求啟動科學驗證表示，賴總統確實有特別交代他檢視此案。

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顧立雄指出，會調出所有相關資料，親自來看，看完後再找時間跟尤瑞敏說明，也會聽取尤瑞敏的意見。

民國97年5月間，防空砲兵指揮部第954旅第625營前往台東太平營區實施T65K2步槍歸零射擊，中士蔡學良遭子彈射擊頭部死亡。軍方當時表示，是意外遭流彈射擊，但後續軍事檢察官偵辦以飲彈自殺結案。東檢109年再度重啟調查，目前偵辦中。監察院函請東檢8月底前回覆調查結果。（編輯：黃名璽）1140328

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中士蔡學良中彈死亡案 蔡媽媽在東檢靜坐至8月賴總統允諾處理蔡學良案 國防部：若有需要全力配合
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