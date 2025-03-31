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男子翻車稱擦拭眼鏡肇禍 基警查獲喪屍煙彈送辦

2025/3/31 13:23（3/31 14:01 更新）
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（中央社記者王朝鈺基隆31日電）陳姓男子昨天開車行經基隆市南榮路時擦撞路旁車輛後翻覆，陳男稱因眼鏡起霧，擦拭眼鏡時車輛偏移發生事故。警方在車內查獲1顆依托咪酯（俗稱喪屍煙彈），詢後送辦。

基隆市警察局第一分局南榮路派出所昨天晚間9時獲報後，立即派員前往處理，員警到場隨即將事故路段雙向管制調撥為「單線雙向」車道，保持行車順暢。

警方指出，檢視後發現陳男（29歲）僅額頭擦傷，沒有生命危險。陳男表示不需就醫，員警實施酒測後，陳男沒有酒精反應。陳男向員警指稱近視1000多度，開車時眼鏡起霧，擦拭眼鏡時車輛偏移造成事故。

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移置事故車輛時，員警在駕駛座踏墊上發現1顆依托咪酯煙彈、1支電子煙主機，經現場初步鑑驗，呈毒品陽性反應，依法將陳男帶回派出所偵辦，全案依毒品危害防治條例，將陳男移送基隆地檢署偵辦。

至於另涉犯公共危險罪（毒駕）部分，警方表示，將待尿液採驗結果，後續依法偵辦。（編輯：戴光育）1140331

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29歲陳姓男子（右）30日晚間開車行經基隆市南榮路時擦撞路旁停放車輛後翻覆，警方在車內查獲依托咪酯（俗稱喪屍煙彈），詢後送辦。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年3月31日
29歲陳姓男子（右）30日晚間開車行經基隆市南榮路時擦撞路旁停放車輛後翻覆，警方在車內查獲依托咪酯（俗稱喪屍煙彈），詢後送辦。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年3月31日
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