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民團台中宣講「惡罷退散」 徐巧芯張啓楷籲反罷免

2025/4/2 21:59（4/2 22:11 更新）
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「惡罷退散志工團」2日在台中市南區大慶活動中心舉辦宣講活動，包括國民黨籍立委羅廷瑋（前左2）、徐巧芯（前中）與民眾黨立委張啓楷（前左3）、國民黨發言人李明璇（前左）等人出席。中央社記者蘇木春攝 114年4月2日
「惡罷退散志工團」2日在台中市南區大慶活動中心舉辦宣講活動，包括國民黨籍立委羅廷瑋（前左2）、徐巧芯（前中）與民眾黨立委張啓楷（前左3）、國民黨發言人李明璇（前左）等人出席。中央社記者蘇木春攝 114年4月2日
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（中央社記者蘇木春台中2日電）民團今天在台中舉辦「惡罷退散平安大會」宣講活動，國民黨籍徐巧芯、民眾黨籍張啓楷等立委也到場參與，呼籲台中有多席新科藍委，針對藍委被罷免案，一定要出來投不同意票。

「惡罷退散志工團」今天在台中市南區大慶活動中心舉辦宣講活動，包括國民黨籍立委羅廷瑋、徐巧芯、民眾黨立委張啓楷、國民黨發言人李明璇及台中市府數位發展局長林谷隆、台中市府工策會副總幹事林家興、網路評論人李易修等人出席，會中呼喊「台灣人怎麼辦，出來投不同意」等口號。

羅廷瑋會中致詞時表示，他在立法院獲出席100%、最佳新人等國會評鑑獎項，他要感謝鄉親支持才能當立委。今天有2個共諜案被揭露，過往很多弊案還未結束，他與其他立委在立法院拚改革，台中近年進步、快速成長，他在前線爭取資源，需要民眾持續支持。

張啓楷說，他站出來是要幫大家幫忙、幫台灣幫忙，若是像羅廷瑋表現這麼好的立委被罷免，加上民進黨執政這幾年弊案很多，「台灣一定去了了（台語：完蛋了）」，呼籲藍委被罷免案，一定要出來投不同意票。

徐巧芯提到，大家要保護立法院長韓國瑜，因為「大罷免綠贏、院長柯建銘」，現在藍白席次過半，民進黨籍立委還霸占主席台讓立院癱瘓，藍營認真審查預算，卻被發起罷免。台中有黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋等3席新科藍委，大家要一起保護「出門投票、不同意罷免」。

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針對媒體提問，近日徐巧芯的座車違規駛入台北市河濱單車道，遭網紅四叉貓爆料財產申報疑未紀錄。徐巧芯面對媒體詢問回應，車子不是她的，媒體追問是否是租賃車，她則未回應搭車離去。

針對民團舉辦「惡罷退散平安大會」活動，民主進步黨台中市黨部主委許木桂表示，藍營立委不在地方好好做事，配合國民黨刪除、凍結總預算，才會讓民眾發起罷免。民進黨台中市黨部及多名黨籍市議員服務處，即日起也會協助收罷免連署單，並進行政策宣導，讓民眾了解政府施政成果。（編輯：郭諭儒）1140402

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「惡罷退散志工團」2日在台中市南區大慶活動中心舉辦宣講活動，國民黨籍立委羅廷瑋（左）出席表示，台中近年進步、快速成長，他在前線爭取資源，盼民眾持續支持。中央社記者蘇木春攝 114年4月2日
「惡罷退散志工團」2日在台中市南區大慶活動中心舉辦宣講活動，國民黨籍立委羅廷瑋（左）出席表示，台中近年進步、快速成長，他在前線爭取資源，盼民眾持續支持。中央社記者蘇木春攝 114年4月2日
「惡罷退散志工團」2日在台中市南區大慶活動中心舉辦宣講活動，國民黨籍立委羅廷瑋（右2）、徐巧芯（左3）、民眾黨立委張啓楷（左2）以及國民黨發言人李明璇（右）等人，會中一同高喊口號集氣。中央社記者蘇木春攝 114年4月2日
「惡罷退散志工團」2日在台中市南區大慶活動中心舉辦宣講活動，國民黨籍立委羅廷瑋（右2）、徐巧芯（左3）、民眾黨立委張啓楷（左2）以及國民黨發言人李明璇（右）等人，會中一同高喊口號集氣。中央社記者蘇木春攝 114年4月2日
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