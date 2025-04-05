何壽川涉三寶放貸案 北院判賠永豐金控1000萬元

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（中央社記者謝幸恩台北5日電）永豐金控前董事長何壽川等人被控違法放貸給三寶集團等案，投保中心另替永豐金控公司向何壽川提起民事求償。台北地院日前判決何壽川應賠償新台幣1000萬元，可上訴。

全案源於，民國95年間，何壽川在三寶集團負責人李俊傑介紹下，利用境外個人資金，與李俊傑、美商美林證券等共同投資位於中國上海的1788大樓建案。

99年12月間，美林證券退出投資，李俊傑欲收購其股權但資金不足，遂向何壽川求助。何壽川涉嫌指示安排永豐金租賃公司、永豐餘投資控股公司、元太科技股份公司提供資金填補資金缺口，並將這些資金列為個人出資，以分配1788大樓出售的利潤。

刑事部分，一審的台北地方法院依證券交易法加重特別背信罪，判處何壽川有期徒刑8年6月。經上訴，二審的台灣高等法院認定，何壽川部分行為另涉及財報不實罪，改判處8年8月徒刑，全案上訴最高法院審理中。

本案民事訴訟緣於，財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心認為，何壽川時任公司負責人，未忠實執行業務，也未盡善良管理人的注意義務，導致永豐金控公司受有損害，並遭金融監督管理委員會裁罰，依公司法、民法相關規定，請求何壽川給付1200萬美元及新台幣1000萬元。

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台北地院民事庭審理後，依據刑事案件卷證內容，三寶集團所融資款項，均已清償完畢，永豐金控公司所受損害已經填補，據此駁回投保中心請求的1200萬美元賠償。

至於，金管會對永豐金控公司裁罰1000萬元的部分，北院認為，何壽川未善盡管理人的注意義務，並故意違背職務的，不法侵害永豐金控公司的財產權，判決何壽川應給付1000萬元，全案可上訴。（編輯：張銘坤）1140405