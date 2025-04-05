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空勤建松機駐地棚廠 黑鷹、海豚直升機擬進駐

2025/4/5 13:05（4/5 13:31 更新）
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內政部空中勤務總隊松山機場駐地棚廠廳舍使用40餘年、空間小，空勤總隊覓地建新棚廠，竣工後將進駐海豚直升機。圖為海豚直升機。（空勤總隊提供）中央社記者劉建邦傳真 114年4月5日
內政部空中勤務總隊松山機場駐地棚廠廳舍使用40餘年、空間小，空勤總隊覓地建新棚廠，竣工後將進駐海豚直升機。圖為海豚直升機。（空勤總隊提供）中央社記者劉建邦傳真 114年4月5日
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（中央社記者劉建邦台北5日電）內政部空中勤務總隊松山機場駐地棚廠廳舍使用40餘年、空間小，空勤總隊覓地建新棚廠，2023年5月動工，估2028年3月竣工，將進駐黑鷹與海豚直升機各3架，強化北台灣救援量能。

空勤總隊今天發布新聞資料表示，原棚廠是整併前空中警察隊場域，僅能容納2架海豚直升機，且黑鷹直升機無法進棚維修保養，機組員待命備勤侷促。

空勤總隊說，2020年獲行政院支持挹注經費，委託內政部國土管理署代辦興建工程招標及監造，且另覓原棚廠附近土地建新棚廠。

此外，直升機停放原棚廠內，不影響任務，新棚廠竣工後規劃進駐AS-365N型海豚直升機、UH-60M黑鷹直升機，強化北台灣山林及海域空中救援量能。

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空勤總隊表示，棚廠竣工後搜救範圍涵蓋北部海域航空識別區、金門縣與馬祖，且經評估任務區域環境、航程等綜合狀況，派遣最適機型執行空中救援任務。

為提升空中救災效能，空勤總隊已陸續完成台中市、高雄市與台東縣駐地興建工程，及花蓮縣駐地棚地整修工程，就近、快速派遣飛機執行空中救援任務。（編輯：李明宗）1140405

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內政部空中勤務總隊松山機場駐地棚廠廳舍使用40餘年、空間小，空勤總隊覓地建新棚廠，竣工後將進駐黑鷹直升機，強化北台灣救援量能。圖為黑鷹直升機。（空勤總隊提供）中央社記者劉建邦傳真 114年4月5日
內政部空中勤務總隊松山機場駐地棚廠廳舍使用40餘年、空間小，空勤總隊覓地建新棚廠，竣工後將進駐黑鷹直升機，強化北台灣救援量能。圖為黑鷹直升機。（空勤總隊提供）中央社記者劉建邦傳真 114年4月5日
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