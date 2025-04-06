高雄男逆向開車被警盤查 涉持喪屍煙彈遭送辦

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（中央社記者張已亷高雄6日電）薛姓男子昨天深夜在高雄三民區逆向開車遭警方盤查，薛男一度配合但隨後逃逸並持三角錐襲警，遭警壓制且查獲涉持第二級毒品依托咪酯，訊後依毒品及妨害公務等罪嫌移送。

高雄市警察局三民第二分局員警指出，49歲薛男昨天晚上11時40分許開車行經高雄市三民區大順二路時，因跨越雙黃線逆向行駛遭巡邏員警示意停車受檢，薛男佯裝配合下車接受盤查，當警方詢問車內的可疑包裹內容時，薛男突然抓起包裹向外奔跑，並持路邊三角錐攻擊警方，造成員警手部擦挫傷。

警方表示，薛男遭噴射辣椒水後被壓制，緊抓的包裹內遭查獲裝有第二級毒品依托咪酯煙彈（俗稱喪屍煙彈）5顆及煙油6罐，總重量247.75公克，全案依妨害公務及違反毒品危害防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。另外，薛男駕駛車輛未依規定駛入來車道，違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款，可處新台幣600元以上、1800元以下罰鍰，警方將依法舉發。（編輯：李淑華）1140406