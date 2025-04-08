加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
桃園復興哈凱族人目擊台灣黑熊 睽違24年北台灣現蹤
首頁 / 社會

高雄旗山電纜失竊報警未受理 所長拔官分局長連坐

2025/4/8 19:21（4/8 19:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為高雄市政府警察局外觀。（中央社檔案照片）
圖為高雄市政府警察局外觀。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄8日電）高雄旗山光電業者電纜日前遭竊，報警卻因負責人未到場未予受理；高雄市警察局督察室介入調查，將予旗山分局長、副局長、行政組長、所長及警員5人行政處分，所長則確定調為非主管職。

高雄市警察局今天表示，針對工地電纜遭竊而員警第一時間未先行受理報案，以及應對言詞不當部分，督察室正調查相關人員違失，後續將依規定對旗山分局長、副分局長、行政組長、所長及承案警員5名相關人員擬議行政處分，目前已確定所長調整為非主管職務，相關行政懲處內容尚研議中。

google news透過 Google News追蹤中央社

旗山分局調查，旗山光電業者因承接馬頭山光電案，工地放置電纜疑遭小偷盯上，4日起屢被竊，業者5日報案卻遭警方以負責人未到，報案人難以解釋失竊多少數量電纜為由未予受理，也沒有再派員隨業者到工地勘查。

後續經業者自力救濟昨天逮到6名竊賊，警方獲報後將6名竊嫌帶回派出所詢問，正式受理此案。警方表示，初步了解6竊嫌為旗山當地人、年約20多歲、有竊盜前科，經專案小組偵辦起出失竊電纜近243公斤，全案依加重竊盜罪嫌移送橋頭地方檢察署偵辦，至於資源回收業者收贓部分，將依贓物罪嫌併案偵辦。（編輯：陳仁華）1140408

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：