金門可疑帳戶預警中心阻詐783萬 邀地政局共防詐

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（中央社記者吳玟嶸金門9日電）金門可疑帳戶預警中心自113年6月至今阻詐金額783萬元，金門地檢署今天召開研商會議，邀請地政局加入平台，發現不動產移轉有異狀等情形時通報檢警介入，全方位守護民眾財產。

金門地方檢察署今天召開金門地區可疑帳戶預警中心研商會議，與調查局福建省調查處、金門縣警察局等單位，以及土地銀行金門分行、兆豐國際商業銀行金門分行等金融機構共同討論，盼透過跨機關聯繫平台共同精進作業方式。

金門地檢署檢察長王柏敦表示，鑑於詐騙過戶不動產或設定抵押權行為增多，為防患未然，此次會議也邀請金門縣地政局加入平台，盼地政局發現民眾申辦不動產移轉或設定抵押有異常情形時，可以通報預警中心，讓預警中心更全方位守護金門地區民眾財產。

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金門縣警察局刑事警察大隊長吳易泉表示，第一線金融機構從業人員發現民眾資金提領異狀或可疑帳戶交易模式，通報預警中心由檢警即時介入、查證，可讓被害人避免受騙交付款項；金門地區可疑帳戶預警中心自民國113年6月至今，經由金融機構通報警察機關預警案件16件，辦理移送案件7件，合計攔阻詐騙金額新台幣783萬元。

金門地檢署透過新聞稿表示，地檢署成立「可疑帳戶預警中心」，與金融機構及司法警察單位對詐欺、洗錢案件，已建立有效率通報、偵辦模式；個案如符合強制處分法定要件，檢察官將即時做出強制處分，進而向法院聲請羈押，與轄內金融機構及司法警察等單位共同反詐、阻詐，保障人民財產權益。（編輯：李淑華）1140409