加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

金門可疑帳戶預警中心阻詐783萬 邀地政局共防詐

2025/4/9 13:46（4/9 14:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
金門地方檢察署9日召開金門地區可疑帳戶預警中心研商會議，與調查局福建省調查處、金門縣警察局等單位及金融機構共同討論，盼透過跨機關聯繫平台共同精進作業方式。（金門地檢署提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年4月9日
金門地方檢察署9日召開金門地區可疑帳戶預警中心研商會議，與調查局福建省調查處、金門縣警察局等單位及金融機構共同討論，盼透過跨機關聯繫平台共同精進作業方式。（金門地檢署提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年4月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳玟嶸金門9日電）金門可疑帳戶預警中心自113年6月至今阻詐金額783萬元，金門地檢署今天召開研商會議，邀請地政局加入平台，發現不動產移轉有異狀等情形時通報檢警介入，全方位守護民眾財產。

金門地方檢察署今天召開金門地區可疑帳戶預警中心研商會議，與調查局福建省調查處、金門縣警察局等單位，以及土地銀行金門分行、兆豐國際商業銀行金門分行等金融機構共同討論，盼透過跨機關聯繫平台共同精進作業方式。

金門地檢署檢察長王柏敦表示，鑑於詐騙過戶不動產或設定抵押權行為增多，為防患未然，此次會議也邀請金門縣地政局加入平台，盼地政局發現民眾申辦不動產移轉或設定抵押有異常情形時，可以通報預警中心，讓預警中心更全方位守護金門地區民眾財產。

google news透過 Google News追蹤中央社

金門縣警察局刑事警察大隊長吳易泉表示，第一線金融機構從業人員發現民眾資金提領異狀或可疑帳戶交易模式，通報預警中心由檢警即時介入、查證，可讓被害人避免受騙交付款項；金門地區可疑帳戶預警中心自民國113年6月至今，經由金融機構通報警察機關預警案件16件，辦理移送案件7件，合計攔阻詐騙金額新台幣783萬元。

金門地檢署透過新聞稿表示，地檢署成立「可疑帳戶預警中心」，與金融機構及司法警察單位對詐欺、洗錢案件，已建立有效率通報、偵辦模式；個案如符合強制處分法定要件，檢察官將即時做出強制處分，進而向法院聲請羈押，與轄內金融機構及司法警察等單位共同反詐、阻詐，保障人民財產權益。（編輯：李淑華）1140409

#地檢署
#金門地檢署
#金門縣
#金門縣警察局
#警察局
#地政局
#調查局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：