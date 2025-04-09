稱漱口水誤判酒測值 林冠年涉酒駕遭判刑3月

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（中央社記者郭宣彣新竹縣9日電）曾參選竹北市長的林冠年涉酒駕但辯稱用含酒精漱口水誤判，並指罰單舉發程序不完備被撤。新竹地院認為，經模擬結果對漱口水說法不成立，依公共危險罪判刑3月，得易科罰金。

新竹地方法院判決書指出，111年8月30日清晨4時30分前許，林冠年酒後開車撞上停放路旁車輛，警方獲報前往，抵達時間為清晨4時53分，因送醫27分鐘後對林冠年進行酒測，結果顯示為每公升0.29毫克。

林冠年辯稱，案發當時，他沒有喝酒，是使用含酒精成分的漱口水，才造成酒精濃度超標。

判決書指出，檢察官於偵訊時，由新竹縣警察局交通隊警員對林冠年進行酒測，林冠年使用漱口水前酒測為0，隨後依林冠年使用習慣，以漱口水漱口30秒後吐出，並再酒測結果為每公升2.55毫克，同樣等待27分鐘後，再次酒測結果為0。

判決書指出，模擬可見，林冠年所辯解情節顯無可能，依公共危險罪判處有期徒刑3月，得易科罰金。可上訴。

對此，林冠年告訴中央社記者表示，此案沒有警方秘錄器畫面，員警也坦承舉發程序有問題，在經高等行政法院訴訟，認定裁定舉發程序無效；新竹監理所亦重新審查，認為違規之舉發程序容有疑義，撤銷此案裁決，並解除列管；台北監理所也撤銷罰單、領回車牌。

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林冠年說，新竹地方法院仍不採用高等行政法院的判決內容，可能因政治壓力促使法官以此判決，他會捍衛清白，將上訴。

台灣民眾黨於111年10月4日透過聲明指出，新竹縣竹北市長參選人、民眾黨員林冠年涉及酒駕，已違反黨規，臨時中央委員會已依黨規通過撤銷提名，中評會也決議開除其黨籍。（編輯：李錫璋）1140409