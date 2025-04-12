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北市東區大樓遭塗鴉 大安警查獲2日籍男犯嫌到案

2025/4/12 13:33（4/12 14:11 更新）
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日籍觀光客男子池田及戶倉近日在台北市大安區忠孝東路4段某處住宅大樓噴漆、塗鴉，被警方查獲送辦。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 114年4月12日
日籍觀光客男子池田及戶倉近日在台北市大安區忠孝東路4段某處住宅大樓噴漆、塗鴉，被警方查獲送辦。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 114年4月12日
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（中央社記者黃麗芸台北12日電）台北市大安區忠孝東路四段某處住宅大樓遭人噴漆破壞，警方獲報後展開調查，經查為日本籍觀光客23歲男子池田及25歲男子戶倉因好玩而犯案，迅速於9日在西門町一帶查獲到案。

台北市警察局大安分局今天發布新聞稿表示，轄下敦化南路派出所6日上午9時許接獲民眾報案，指忠孝東路四段某處住宅大樓遭不明人士噴漆破壞，立即展開調查，並迅速鎖定涉案犯嫌。

經調查了解，涉案的2名男子池田和戶倉近日來台觀光旅遊，因出於好玩和有趣心態，才臨時起意闖入案發大樓，並趁管理員不備之際，搭乘電梯直達頂樓，隨即於頂樓外牆、冷氣室外壓縮機及電梯內，以噴漆或持馬克筆方式塗鴉。

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警方於9日下午3時許於萬華區西門町一帶的某間旅館，查獲2名日籍男子到案，全案詢後依侵入住宅及毀損罪嫌移請台北地檢署偵辦。

大安分局呼籲，隨意於公共區域噴漆塗鴉除涉毀損及廢棄物清理法等罪嫌，更影響市容整潔，若民眾發現有不明人士無故徘徊逗留，應即通報警方查處，且將持續針對此類場所加強巡查。（編輯：李錫璋）1140412

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