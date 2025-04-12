林岱樺涉貪案擴大 服務處人員2羈押3交保

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（中央社記者洪學廣高雄12日電）民進黨立委林岱樺涉詐助理費案擴大，其林園、大寮服務處共5名人員都遭依貪污罪聲押，高雄地院今天晚間裁定周姓服務處主任、連姓工作人員羈押，其餘3人5至10萬交保。

高雄地方法院下午召開聲押庭，經接連訊問5名被告，晚間裁定林岱樺林園服務處周姓主任、連姓工作人員羈押禁見，其餘3人以新台幣5萬至10萬元不等交保。高雄地檢署則將待收到裁定理由後，再研議是否抗告。

全案起於，有意投入下屆高雄市長選舉的林岱樺，涉詐領助理費案遭搜索約談，2月21日經檢方複訊遭依違反貪污治罪條例諭令新台幣100萬元交保，限制住居出境出海；另外，林岱樺胞弟、林岱樺弟媳王姓女子、黃姓會計等3人遭高雄地方法院裁定羈押。

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至於涉案的通法寺住持釋煌智，原諭令100萬元交保，經檢調2月26日出動搜索通法寺等處並將釋煌智帶回偵訊，釋煌智2月27日訊後遭聲押禁見獲准，事後不服裁定並委託律師提出抗告，3月7日經台灣高等法院高雄分院依抗告無理由，裁定駁回。

檢調昨天前往林岱樺林園、大寮服務處辦公室，以及服務處人員住處搜索，並帶回林園服務處周姓、大寮服務處林姓主任，陳姓、孟姓、連姓工作人員等5人，檢方訊後依5人涉犯貪污治罪條例犯罪嫌疑重大，且有串、滅證之虞，向高雄地方法院聲請羈押。（編輯：郭諭儒）1140412