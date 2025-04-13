高雄山區降雨土石鬆動道路阻斷 15遊客受困七坑均安

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（中央社記者張已亷高雄13日電）高雄桃源區七坑溫泉15名遊客今天晚間返程道路因降雨致落石阻斷，警消獲報趕赴協處，人車均安等待脫困。六龜區長陳昱如說，最快搶通恐怕會到明天，目前先協助人員脫困為主。

高雄市政府六龜區公所區長陳昱如告訴中央社記者，今天晚上獲報七坑溫泉附近有人員受困，目前掌握有5車、15人待救援，位置應在桃源區七坑溫泉下方停車場附近，聯外道路則因近日降雨出現零星落石及邊坡土石滑動等狀況阻斷，已聯繫桃源區公所協助調派怪手等機具清理。

陳昱如說，受困民眾均安但位處偏遠，待怪手等機具抵達排除障礙，預估最快可能要到明天清晨，因此目前先朝把民眾安全帶下山脫困為主，後續事宜待道路搶通後再行處理。

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陳昱如表示，目前還不清楚15名遊客何時上山，但高雄山區自清晨降下大雨，且在昨天及今天舉辦「2025首屆六龜山城拉力賽」活動帳篷也都被吹跑，天氣狀況不佳，再加上山路會因雨後泥濘提高風險，入山前應審慎評估天氣與環境條件。

陳昱如說，過去七坑溫泉附近也曾發生民眾受困等狀況，「不能一直重複類似問題」，近期將找相關單位共同辦理會勘，可能需要研擬相關管制措施。（編輯：方沛清）1140413