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中檢淨土專案破10環保犯罪集團 高美濕地旁也遭破壞

2025/4/14 16:10（4/14 16:21 更新）
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台中地方檢察署民國114年1月起執行非法傾倒「淨土專案」，至今共陸續破獲10個環保犯罪集團，阻絕廢棄物入侵農地、水利地、山坡地、重要野生動物保護區及遊憩景點。（檢方提供）中央社記者蘇木春傳真 114年4月14日
台中地方檢察署民國114年1月起執行非法傾倒「淨土專案」，至今共陸續破獲10個環保犯罪集團，阻絕廢棄物入侵農地、水利地、山坡地、重要野生動物保護區及遊憩景點。（檢方提供）中央社記者蘇木春傳真 114年4月14日
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（中央社記者蘇木春台中14日電）台中地檢今年1月起執行非法傾倒「淨土專案」，共破獲10個環保犯罪集團，連知名景點高美濕地鄰近區域也遭破壞，檢方共查緝156人到案、其中6人收押，不法所得初估近3億。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，中檢針對營建廢棄物非法傾倒亂象進行深入分析統合，透過台中市政府環保局等國土團隊共同開發的「檢警環林查緝環保犯罪通報系統」，規劃自今年1月起執行3個月「淨土專案」偵辦。

檢方指出，專案至今共陸續破獲10個環保犯罪集團，共計發動搜索64處、查緝156人到案，經檢方複訊後向法院聲請羈押6人獲准、交保79人，並查扣犯罪工具車輛、挖土機達33台，不法所得初估新台幣近3億元。

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中檢襄閱主任檢察官林宏昌指出，專案阻絕廢棄物入侵農地、水利地、山坡地、重要野生動物保護區及遊憩景點，其中包含重要生態保護區「高美濕地」，專案小組發現鄰近區域也遭破壞，經以車追人、以車追地等策略，成功逮捕涉案人員並法辦。

林宏昌提到，檢警環林查緝環保犯罪通報系統針對轄區棄置點進行熱區分布監測，並就不同犯罪型態定期規劃專案掃蕩，自民國111年至今，已查扣不法所得累積近8億元，將持續查辦，捍衛國土完整、維護生態永續。（編輯：陳仁華）1140414

台中地檢署民國114年1月起執行非法傾倒「淨土專案」，共破獲10個環保犯罪集團，並查扣犯罪工具車輛、挖土機等。（檢方提供）中央社記者蘇木春傳真 114年4月14日
台中地檢署民國114年1月起執行非法傾倒「淨土專案」，共破獲10個環保犯罪集團，並查扣犯罪工具車輛、挖土機等。（檢方提供）中央社記者蘇木春傳真 114年4月14日
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