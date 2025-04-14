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高雄七坑溫泉道路阻斷排除 滯留遊客全數離開

2025/4/14 17:41（4/14 17:56 更新）
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高雄市山區13日降雨，桃源區七坑溫泉道路因落石阻斷，多名遊客受困並在安全處紮營過夜，經高雄市政府六龜區公所調派怪手清理在14日搶通，全數遊客在道路暢通後陸續離開，區公所確認已無遊客滯留。（六龜區公所提供）中央社記者張已亷傳真 114年4月14日
高雄市山區13日降雨，桃源區七坑溫泉道路因落石阻斷，多名遊客受困並在安全處紮營過夜，經高雄市政府六龜區公所調派怪手清理在14日搶通，全數遊客在道路暢通後陸續離開，區公所確認已無遊客滯留。（六龜區公所提供）中央社記者張已亷傳真 114年4月14日
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（中央社記者張已亷高雄14日電）通往高雄桃源區七坑溫泉道路因降雨落石阻斷，六龜區公所調派怪手在上午搶通，受困遊客待道路暢通後陸續返程，最後一批人員在下午3時許離開，區公所確認已無遊客滯留。

高雄市政府六龜區公所昨天晚間獲報有遊客受困桃源區七坑溫泉，警消到場發現道路因降雨導致邊坡滑動及落石等狀況阻斷，因位處偏遠、路幅狹窄等因素，增加機具清理困難度，受困遊客昨晚滯留七坑溫泉下方停車場附近紮營過夜，人員均安、食物飲水皆充足。

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六龜區長陳昱如告訴中央社記者，昨晚有2車、4人想要離開，遇上道路受阻作罷，返回安全處休息，待怪手上午11時25分許排除障礙物後，約在中午12時20分離開，接續3車、10人在中午12時52分許離開，最後則是在河川對岸的2車、5人，待水量退去後，在下午3時12分許離開，已確認七坑溫泉附近無遊客。

陳昱如說，道路因土坡滑動等原因阻斷，現已清除障礙物，路段本身沒有受損，另外，考量過去七坑溫泉附近也曾發生民眾受困等狀況，近期將找相關單位辦理會勘，可能需要研擬相關管制措施，同時提醒民眾入山前應審慎評估天氣與環境條件。（編輯：蕭博文）1140414

陳昱如
15人困高雄七坑溫泉均安 當局估中午搶通道路高雄山區降雨土石鬆動道路阻斷 15遊客受困七坑均安
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